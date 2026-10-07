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Szokujące

Nieudana egzekucja w USA. Christa Pike odzyskała przytomność

Niewiarygodne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Christa Pike, na której wykonany miał zostać wyrok śmierci za zabójstwo, nie tylko przeżyła egzekucję, ale też odzyskała przytomność.

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Christa Pike
Christa Pike · fot. Tennessee Department of Correction - https://foil.app.tn.gov/foil/details.jsp za: Wikipedia

Nieudaną egzekucję wykonano niemal tydzień temu. Wczoraj kobieta, której podano dwie dawki pentobarbitalu, odzyskała przytomność. Jest też w stanie mówić, choć nadal pozostaje w szpitalu i wymaga intensywnej opieki medycznej.

ABC News przekazała, że według adwokatów kobiety doznała ona „poważnych obrażeń rąk”, a do łóżka wciąż jest przykuta kajdankami. Prawnicy zaznaczają, że to sytuacja bezprecedensowa z medycznego punktu widzenia, ale dalsze rokowania pozostają niejasne.

Jak już informowaliśmy, Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, którego dopuściła się w 1995roku. Miała wówczas 18 lat. BBC informuje, że jest ona jedyną znaną osobą, która w USA przeżyła egzekucję. Władze Tennessee nie wyjaśniają, dlaczego ta się nie powiodła i czy zostanie podjęta kolejna próba. 

Źródło: PAP

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