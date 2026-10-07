Nieudana egzekucja w USA. Christa Pike odzyskała przytomność

Nieudaną egzekucję wykonano niemal tydzień temu. Wczoraj kobieta, której podano dwie dawki pentobarbitalu, odzyskała przytomność. Jest też w stanie mówić, choć nadal pozostaje w szpitalu i wymaga intensywnej opieki medycznej.

ABC News przekazała, że według adwokatów kobiety doznała ona „poważnych obrażeń rąk”, a do łóżka wciąż jest przykuta kajdankami. Prawnicy zaznaczają, że to sytuacja bezprecedensowa z medycznego punktu widzenia, ale dalsze rokowania pozostają niejasne.

Jak już informowaliśmy, Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, którego dopuściła się w 1995roku. Miała wówczas 18 lat. BBC informuje, że jest ona jedyną znaną osobą, która w USA przeżyła egzekucję. Władze Tennessee nie wyjaśniają, dlaczego ta się nie powiodła i czy zostanie podjęta kolejna próba.