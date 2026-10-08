25 września 2026 roku w miejscowości Karpin funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Somianka. Mężczyzna był podejrzewany o popełnienie przestępstw związanych z nawiązywaniem za pośrednictwem Internetu kontaktu z osobami małoletnimi.

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 16 lipca do 25 września 2026 roku, za pośrednictwem komunikatora internetowego, mężczyzna miał nawiązywać kontakty z osobami, które, według jego wiedzy, były dziewczynkami poniżej 15. roku życia. W toku prowadzonych rozmów miał składać propozycje dotyczące obcowania płciowego, poddania się innym czynnościom seksualnym, a także przesyłać treści o charakterze pornograficznym.

Mężczyzna został wcześniej ujęty przez pracowników fundacji zajmującej się ujawnianiem i demaskowaniem osób podejrzewanych o wykorzystywanie Internetu do nawiązywania kontaktów z małoletnimi.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że osoby współpracujące z fundacją, prowadząc działania w Internecie, podawały się za trzy małoletnie dziewczynki. W trakcie nawiązanej korespondencji poinformowały 54-latka, że mają mniej niż 15 lat. Informacja ta nie zniechęciła jednak mężczyzny do kontynuowania kontaktu i składania swoim rozmówczyniom propozycji o charakterze seksualnym.

Według ustaleń śledczych podczas prowadzonych rozmów mężczyzna miał również przesyłać treści pornograficzne oraz nakłaniać rozmówczynie do podjęcia innych czynności seksualnych.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono również, że 54-latek był w przeszłości wielokrotnie karany między innymi za podobne przestępstwo i odbywał karę pozbawienia wolności. Ponadto wobec mężczyzny obowiązywał sądowy zakaz kontaktowania się z określonymi osobami poniżej 15. roku życia za pośrednictwem internetu oraz wszelkiego rodzaju komunikatorów.

Z poczynionych ustaleń wynikało także, że mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania.

Podczas czynności policjanci zabezpieczyli między innymi telefon komórkowy należący do podejrzanego.

Śledczy będą również weryfikować zakres i skalę prowadzonej przez niego działalności w Internecie.

Mężczyźnie ogłoszono zarzuty popełnienia czynów z art. 13 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 200a § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 § 1 kodeksu karnego, a także z art. 13 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 200a § 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 200 § 3 kodeksu karnego, w związku z art. 11 § 2 i art. 12 § 1 kodeksu karnego, a także z art. 244 kodeksu karnego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 54-latka tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Postępowanie w sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

Za popełnione czyny kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10 z uwagi na działanie w ramach czynu ciągłego.