Fox News to stacja znana od lat z niemal bezwarunkowego wsparcia dla Donalda Trumpa i jego polityki. W tej telewizji pracował jeden z idoli ruchu MAGA Tucker Carlson (obecnie mocno skonfliktowany z Trumpem). W Fox News pracował także Pete Hegseth – obecny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego na zlecenie tej stacji, aż 64 proc. Amerykanów nie popiera tego, jak Trump pełni swoją funkcję. Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych.

Największy spadek zadowolenia z Trumpa zanotowano wśród wyborców poniżej 45. roku życia, osób o dochodach gospodarstwa domowego poniżej 50 tys. dolarów rocznie, przedstawicieli mniejszości rasowych oraz osób bez wyższego wykształcenia.

Stopień poparcia dla Trumpa zależy również – co wydaje się oczywiste – od tego, którą z partii popiera danych wyborca. I tak, 76 proc. wyborców i sympatyków Partii Republikańskiej popiera Donalda Trumpa, zaś przeciwnego zdania jest 24 proc.

Wśród zwolenników Demokratów aż 98 proc. nie popiera Trumpa. Przeciwnego zdania jest jedynie 2 proc.

Niezadowolonych z Trumpa jest ponadto 78 proc. wyborców niezależnych. Amerykańskiego prezydenta popiera zaś 22 proc. tych wyborców.

Amerykanie negatywnie oceniają decyzje administracji Trumpa w zakresie walki z inflacją i polityki gospodarczej. Działania prezydenta w walce z inflacją pozytywnie ocenia 22 proc. Amerykanów wobec 36 proc. w ubiegłym roku.

Dezaprobatę wobec działań Trumpa w sferze gospodarczej wyraziło 70 proc. badanych, wobec polityki celnej – 69 proc., wobec polityki zagranicznej – 64 proc., wobec polityki migracyjnej – 56 proc.

Pozytywnie oceniany obszar to bezpieczeństwo granic – w tym obszarze oceny pozytywne i negatywne rozkładają się równo na poziomie 50 proc.