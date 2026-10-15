„Kuglowania wyborami nie będzie”. Ważne weto prezydenta!

Prezydent przypomniał, że weto jest „konstytucyjnym narzędziem obrony obywateli przed złym prawem”. Za takie Karol Nawrocki uznał m.in. proponowane przez rządzących zmiany w Kodeksie wyborczym.
- „Nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej bez przekonującej analizy ich skutków. Nie można tworzyć mechanizmów, które tworzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów”
- podkreślił.
Przypomniał, że „wybory są fundamentem demokracji” i zaznaczył, iż „ich reguły muszą być jasne, stabilne i budzić zaufanie obywateli”. Wskazał, że „nie można zmieniać reguł gry” na rok przed wyborami. W jego ocenie przyjęcie proponowanych zmian mogłoby prowadzić do nadużyć i fałszerstw wyborczych.
- „Dlatego mówię jasno: kuglowania wyborami nie będzie”
- oświadczył.
Prezydent zawetował też zmiany dot. postępowań ws. reklamy politycznej i zmiany dot. wykonania orzeczeń ETPCz.
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