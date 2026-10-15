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Polityka

„Kuglowania wyborami nie będzie”. Ważne weto prezydenta!

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o losie 11 ustaw. Osiem z nich podpisał, a trzy zawetował. Wśród dokumentów, na których nie znalazł się podpis głowy państwa, jest nowelizacja Kodeksu wyborczego.

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Fot. screenshot: X.com (@prezydentpl)
Fot. screenshot: X.com (@prezydentpl)

Prezydent przypomniał, że weto jest „konstytucyjnym narzędziem obrony obywateli przed złym prawem”. Za takie Karol Nawrocki uznał m.in. proponowane przez rządzących zmiany w Kodeksie wyborczym. 

- „Nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej bez przekonującej analizy ich skutków. Nie można tworzyć mechanizmów, które tworzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów”

- podkreślił.

Przypomniał, że „wybory są fundamentem demokracji” i zaznaczył, iż „ich reguły muszą być jasne, stabilne i budzić zaufanie obywateli”. Wskazał, że „nie można zmieniać reguł gry” na rok przed wyborami. W jego ocenie przyjęcie proponowanych zmian mogłoby prowadzić do nadużyć i fałszerstw wyborczych.

- „Dlatego mówię jasno: kuglowania wyborami nie będzie”

- oświadczył.

Prezydent zawetował też zmiany dot. postępowań ws. reklamy politycznej i zmiany dot. wykonania orzeczeń ETPCz.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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