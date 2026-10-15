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Żurek chce aresztu dla Obajtka. Zarzuca mu… obniżanie cen paliw

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na tymczasowe aresztowanie europosła PiS Daniela Obajtka. Nowe władze zarzucają poprzednikom… „bezprawne zaniżanie cen paliw”.

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Fot. screenshot: (TVP Info, Daniel Obajtek)
Fot. screenshot: (TVP Info, Daniel Obajtek)

O swoich działaniach minister Żurek poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Skierowałem do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie”

- napisał na X.com.

Kierowana przez niego prokuratura przekonuje, że jesienią 2023 roku doszło do „bezprawnego zaniżania cen paliw”.

 - „Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek”

- czytamy we wpisie prokuratura generalnego.

- „Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności”

- twierdzi Waldemar Żurek.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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