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Sondaż

SONDAŻ: Koalicja Tuska – 215 mandatów, opozycja – 245

Wedle najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, szanse na wprowadzenie swoich reprezentantów do Sejmu ma obecnie pięć ugrupowań. Z rządzącej obecnie koalicji są to jedynie Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Janusz Jaskółka)

Ugrupowanie Donalda Tuska wciąż cieszy się najsilniejszym poparciem, mogąc liczyć na 35,9 proc. głosów. Za nim plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 25 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 11,8 proc. 

Niewiele mniejszym poparciem cieszy się Konfederacja Korony Polskiej, na którą głosować chce 11,3 proc. ankietowanych. W Sejmie znalazłoby się też miejsce dla przedstawicieli Lewicy, popieranej przez 6,1 proc. uczestników badania. 

Pod progiem znalazłyby się: Rozwój Plus (3,63 proc.), Partia Razem (2,75 proc.), PSL (2,16 proc.) i Polska 2050 (1,9 proc.). 

Taki rozkład głosów dałby rządzącej obecnie koalicji 215 mandatów w Sejmie, a opozycji – 245.

Źródło: Polskiegoradio24.pl, Fronda.pl

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