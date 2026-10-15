SONDAŻ: Koalicja Tuska – 215 mandatów, opozycja – 245

Ugrupowanie Donalda Tuska wciąż cieszy się najsilniejszym poparciem, mogąc liczyć na 35,9 proc. głosów. Za nim plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 25 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 11,8 proc.

Niewiele mniejszym poparciem cieszy się Konfederacja Korony Polskiej, na którą głosować chce 11,3 proc. ankietowanych. W Sejmie znalazłoby się też miejsce dla przedstawicieli Lewicy, popieranej przez 6,1 proc. uczestników badania.

Pod progiem znalazłyby się: Rozwój Plus (3,63 proc.), Partia Razem (2,75 proc.), PSL (2,16 proc.) i Polska 2050 (1,9 proc.).

Taki rozkład głosów dałby rządzącej obecnie koalicji 215 mandatów w Sejmie, a opozycji – 245.