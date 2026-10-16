W ramach systemu satelit Starlink – należącego do SpaceX, firmy multimiliardera Elona Muska – funkcjonuje odrębna usługa o nazwie Starshield. Jest to wersja Starlinka stworzona i wykorzystywana na cele wojskowe.

Wojna na Ukrainie pokazała, że prawdziwa przewaga USA na światowych polach bitwy wynika właśnie z najnowocześniejszych systemów łączności i systemów szpiegowskich. Donald Trump już wcześniej decydował się na ograniczenie przekazywania danych wywiadowczych Ukraińcom, zaś wspólnie z Muskiem – na ograniczenie lub czasowe wyłączenie systemów Starlink.

W rezultacie wojska ukraińskie były w dużej mierze ślepe na działania Rosjan. Obecnie na Ukrainie Starshield wykorzystywany jest do utrzymywania łączności na polu bitwy oraz wykorzystywania dronów uderzeniowych i przechwytujących.

Reuters powołuje się na źródła w amerykańskiej administracji oraz na przedstawiciela jednego z zachodnich państw, który znał kulisy decyzji. Źródła te twierdzą, że Pentagon otrzymał polecenie, by ograniczyć działanie systemu Starshield używanego przez ukraińską armię.

Jak podaje Reuters, nie jest jednak wiadome, kto dokładnie w Białym Domu podjął tego rodzaju decyzję. Jeden z rozmówców agencji, wysoki przedstawiciel administracji USA, twierdzi, że z pewnością nie był to Trump. Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, czy z wnioskiem takim mógł wystąpić inny przedstawiciel prezydenckiej administracji.

Ograniczenie działania systemu Starshield nastąpiło w nocy z 13 na 14 października. W rezultacie ukraińskie drony utrzymywały łączność jedynie do osiągnięcia prędkości 160 km/h. Nie mogły skutecznie zwalczać szturmujących wówczas dronów rosyjskich, które osiągają prędkość nawet do 600 km/h.