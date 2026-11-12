Wcześniej podczas oficjalnych uroczystości 11 listopada na placu Piłsudskiego, Nawrocki wygłosił przemówienie poświęcone polskiej suwerenności, wolności obywatelskiej i bezpieczeństwu narodowemu.

Prezydent z biało-czerwoną flagą śpiewał „Rotę”

Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości, który odbywał się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Towarzyszył mu syn Antoni oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, w tym Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker i Marcin Przydacz.

Uczestnicy powitali prezydenta głośnym okrzykiem:

„Czołem, panie prezydencie!”.

Następnie wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Nawrocki maszerował z biało-czerwoną flagą, pozdrawiał zgromadzonych i rozmawiał z uczestnikami wydarzenia.

Na X pojawiło się także nagranie przedstawiające prezydenta śpiewającego „Rotę” Marii Konopnickiej.

„Prezydent Karol Nawrocki śpiewa »Rotę« na Marszu Niepodległości!” – napisała Teresa Glenc, była posłanka PiS, publikując film.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych jako jeden z charakterystycznych obrazów tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.

„Polskość to normalność!”

Jeszcze przed rozpoczęciem marszu prezydent przemawiał podczas państwowych uroczystości na placu Piłsudskiego.

„Sześć pokoleń Polaków ani przez moment nie pomyślało, że polskość to nienormalność. Bo sześć pokoleń Polaków wiedziało, że polskość to normalność” – podkreślił.

Nawrocki wskazywał na polską wiarę, Kościół katolicki, tradycję narodową i walkę o niepodległość jako elementy historycznej tożsamości Polaków.

Mówiąc o roli państwa, przestrzegał przed ograniczaniem wolności obywateli pod pozorem troski o ich dobro.

„Polacy nie potrzebują silnego i sprawnego państwa do tego, aby pod płaszczem troski ograniczać wolność i suwerenność obywateli państwa polskiego” – zaznaczył.

Prezydent odniósł się również do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając nadzieję na odbudowanie jego autorytetu i przywrócenie instytucji obywatelom.

„Polska suwerenność i polska niepodległość są niepodzielne. Nie można dotykać jej politycznym i partyjnym sporem” – oświadczył.

Szczególnie zdecydowanie zabrzmiały słowa skierowane do zagranicznych partnerów i przeciwników Polski.

„Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić” – zapewnił prezydent.

Nawrocki podkreślił, że bezpieczeństwo narodowe musi pozostawać ponad bieżącymi konfliktami politycznymi, a Polska powinna być stabilnym i przewidywalnym sojusznikiem.