Tusk znów dał się ograć UE: Polska przegrała siedem spraw

Zaskarżone regulacje obejmują między innymi system handlu emisjami CO₂, koszty ogrzewania budynków, transport drogowy i przyszłość samochodów spalinowych. Wyrok oznacza, że przepisy pozostają w mocy, a rząd Donalda Tuska nie uzyskał korzystnego dla Polski rozstrzygnięcia.

Siedem skarg i… siedem porażek

Skargi złożono w 2023 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Polska zakwestionowała sposób przyjęcia unijnych regulacji klimatycznych, wskazując, że ich wpływ na krajową politykę energetyczną wymagał jednomyślnej zgody państw członkowskich.

TSUE odrzucił jednak tę argumentację.

Były wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, wyjaśniając wcześniej stanowisko polskiego rządu, podkreślał:

„Kwestionowaliśmy prawidłowość trybu przyjęcia aktów prawnych wpływających na miks energetyczny poszczególnych państw”.

Polityk zwracał uwagę, że zastosowanie głosowania większościowego pozbawiło Polskę możliwości skutecznego sprzeciwu.

„Wybór tej metody głosowania uniemożliwił zablokowanie przyjęcia tych aktów prawnych” – mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji.

Rząd Donalda Tuska nie wycofał odziedziczonych skarg, ale również nie doprowadził do uchylenia zaskarżonych regulacji. Po czwartkowym orzeczeniu Polska nadal musi liczyć się z ich konsekwencjami.

Droższe ogrzewanie i paliwa?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów pakietu jest ETS2, obejmujący emisje związane z ogrzewaniem budynków i transportem drogowym.

System ma zacząć w pełni funkcjonować w 2028 roku. Dostawcy paliw kopalnych będą ponosić koszty emisji CO₂, które mogą zostać przeniesione na odbiorców.

W praktyce oznacza to ryzyko wyższych rachunków za ogrzewanie gazem, węglem i olejem opałowym, a także wzrostu cen benzyny oraz oleju napędowego.

Kolejnym elementem sporu są unijne normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Przyjęte w 2023 roku przepisy przewidują osiągnięcie celu zerowej emisji CO₂ dla nowych pojazdów objętych regulacją od 2035 roku.

Przeciwko polityce Zielonego Ładu protestuje NSZZ „Solidarność”, ostrzegając przed konsekwencjami dla gospodarstw domowych, przemysłu i miejsc pracy. Związkowcy rozpoczęli również zbieranie podpisów pod wnioskiem o ogólnopolskie referendum.