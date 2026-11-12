Dzień: czwartek, 12 listopada 2026 Imieniny: Renaty, Witolda, Jozafata

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Czwartek XXXII tygodnia okresu zwykłego

Polityka

I Prezes SN zdecydowanie odpowiada Żurkowi: „Ja się nie boję o siebie!”

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński stanowczo odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef resortu zarzucił mu, że obecnością u boku prezydenta Karola Nawrockiego podczas wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym broni własnego stanowiska. Kapiński odrzucił te sugestie, podkreślając, że obawia się nie o swoją przyszłość, lecz o niezależność Sądu Najwyższego.

2 min czytania
Zbigniew Kapiński, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Zbigniew Kapiński, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego · fot. Screenshot - YouTube (polskieradio24_pl)

„Boję się o instytucję, żeby nie została zawłaszczona”

Spór rozgorzał po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym, do którego Zbigniew Kapiński wszedł razem z prezydentem Karolem Nawrockim. Minister Waldemar Żurek krytykował jego obecność, twierdząc, że I Prezes SN „walczy o swój stołek”.

W rozmowie z TVN24 Kapiński wyjaśnił, że kierował się troską o niezależność instytucji państwowych, a nie względami politycznymi.

„Nigdy nie myślałem o powodach politycznych. Nie chciałbym, żeby taka sytuacja zdarzyła się także w SN” – podkreślił.

Przypomniał również, że słyszał o planach siłowego przejęcia Sądu Najwyższego. Dlatego, jak wyjaśnił, uznał za swój obowiązek obronę Trybunału Konstytucyjnego.

„Czułem wewnętrzny obowiązek, jako I prezes SN, żeby bronić tak ważnej instytucji” – oświadczył.

Sędzia zdecydowanie odpowiedział również na osobiste zarzuty ministra Żurka.

„Mam kadencję konstytucyjną. Zostałem legalnie powołany przez prezydenta. Ja się nie boję o siebie, boję się o siłowe przejęcie instytucji” – zaznaczył.

„Ja nie boję się żadnych słów ani strachów pana ministra” – dodał.

Kapiński wskazał, że jego największą obawą jest podporządkowanie kolejnej instytucji sądowniczej władzy wykonawczej.

„Ja po prostu boję się o instytucję, żeby nie było tak, że kolejna instytucja jest zawłaszczona przez władzę wykonawczą. Tego się boję” – podkreślił Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Zbigniew Kapiński został powołany na stanowisko I Prezesa SN przez prezydenta Karola Nawrockiego 25 maja 2026 roku, ze skutkiem od 27 maja. Jego kadencja wynosi sześć lat. Minister Żurek próbuje jednak kwestionować prawidłowość wcześniejszej nominacji sędziowskiej Kapińskiego do Sądu Najwyższego.

Źródło: mp/TVN24, Onet, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej