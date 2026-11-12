„Boję się o instytucję, żeby nie została zawłaszczona”

Spór rozgorzał po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym, do którego Zbigniew Kapiński wszedł razem z prezydentem Karolem Nawrockim. Minister Waldemar Żurek krytykował jego obecność, twierdząc, że I Prezes SN „walczy o swój stołek”.

W rozmowie z TVN24 Kapiński wyjaśnił, że kierował się troską o niezależność instytucji państwowych, a nie względami politycznymi.

„Nigdy nie myślałem o powodach politycznych. Nie chciałbym, żeby taka sytuacja zdarzyła się także w SN” – podkreślił.

Przypomniał również, że słyszał o planach siłowego przejęcia Sądu Najwyższego. Dlatego, jak wyjaśnił, uznał za swój obowiązek obronę Trybunału Konstytucyjnego.

„Czułem wewnętrzny obowiązek, jako I prezes SN, żeby bronić tak ważnej instytucji” – oświadczył.

Sędzia zdecydowanie odpowiedział również na osobiste zarzuty ministra Żurka.

„Mam kadencję konstytucyjną. Zostałem legalnie powołany przez prezydenta. Ja się nie boję o siebie, boję się o siłowe przejęcie instytucji” – zaznaczył.

„Ja nie boję się żadnych słów ani strachów pana ministra” – dodał.

Kapiński wskazał, że jego największą obawą jest podporządkowanie kolejnej instytucji sądowniczej władzy wykonawczej.

„Ja po prostu boję się o instytucję, żeby nie było tak, że kolejna instytucja jest zawłaszczona przez władzę wykonawczą. Tego się boję” – podkreślił Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Zbigniew Kapiński został powołany na stanowisko I Prezesa SN przez prezydenta Karola Nawrockiego 25 maja 2026 roku, ze skutkiem od 27 maja. Jego kadencja wynosi sześć lat. Minister Żurek próbuje jednak kwestionować prawidłowość wcześniejszej nominacji sędziowskiej Kapińskiego do Sądu Najwyższego.