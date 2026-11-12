„Podejmę próbę, już bardziej stanowczą”

W środę, 11 listopada, Święczkowski pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zgromadzili się uczestnicy protestu z biało-czerwonymi flagami. Prezes TK po raz kolejny nie został wpuszczony do budynku.

„Jutro podejmę próbę, już bardziej stanowczą, dostania się do Trybunału Konstytucyjnego” – zapowiedział.

Podstawą jego działań ma być postanowienie Sądu Najwyższego z 10 listopada, uchylające zarządzenia dotyczące przerwy w wykonywaniu czynności przez Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prezes Trybunału zamierza przedstawić dokument dowódcy policjantów zabezpieczających budynek.

„Jeżeli nie wykonają postanowienia Sądu Najwyższego, to wezwę komornika. Z komornikiem i asystą policji będziemy próbowali się tutaj dostać i zakończyć ten stan bezprawia” – oświadczył.

Święczkowski zapowiedział również poinformowanie o orzeczeniu premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz kierownictwa policji.

„Z drugiej strony jest tylko rechot”

Prezes TK krytycznie odniósł się do działań władz, które – w jego ocenie – uniemożliwiają mu wykonywanie konstytucyjnych obowiązków. Szczególnie ostre słowa skierował pod adresem komendanta głównego policji Marka Boronia, zarzucając mu działania mogące skutkować odpowiedzialnością karną.

„Dzisiaj widziałem Boronia, nie mógł spojrzeć mi w oczy” – powiedział.

Święczkowski przypomniał również o próbach rozwiązania konfliktu przy udziale prezydenta Karola Nawrockiego.

„Była próba kompromisu z mojej strony, ze strony pana prezydenta, ale z drugiej strony jest tylko rechot” – stwierdził.

Tymczasem sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która samozwańczo przejęła kierowanie pracami Trybunału, próbuje kwestionować skutki rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Uważa, że sprawę odsunięcia sędziów od czynności powinien rozpoznawać sąd dyscyplinarny TK.

Decyzję SN skrytykował także minister Waldemar Żurek, który ironicznie napisał:

„Czekam, aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska”.

Spór pozostaje nierozstrzygnięty. Choć Święczkowski zapowiedział na czwartek, 12 listopada, ponowną próbę wejścia do Trybunału, samo uchylenie zarządzeń przez SN nie przesądza jeszcze o możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej z asystą policji.