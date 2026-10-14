Jego reakcja przyszła po złożeniu przez Macieja Berka ślubowania w Sejmie bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego oraz po interwencji policji przed siedzibą Trybunału.

Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego TK, złożył w środę „ślubowanie” w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydenta Karola Nawrockiego podczas uroczystości nie było.

Berek próbuje przekonywać, że zastosowana procedura była zgodna z prawem.

– Złożyłem dziś ślubowanie sędziego TK w formie prawnie dopuszczalnej, takiej, która była faktycznie możliwa do zrealizowania – powiedział.

Pałac Prezydencki oraz prezes TK Bogdan Święczkowski mają inne stanowisko. Święczkowski po spotkaniu z Berkiem nie dopuścił go do orzekania i zapowiedział wystąpienie do prezydenta o jednoznaczne stanowisko w sprawie skuteczności złożonego ślubowania.

Przed Trybunałem w tym samym czasie trwał protest. Policja udrożniła wjazd do budynku i odsuwała osoby blokujące przejazd. Doszło do przepychanek. Komenda Stołeczna Policji zdecydowanie odrzuca jednak określenia mówiące o „szturmie” na TK i utrzymuje, że funkcjonariusze wykonywali zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Bosak: „Jesteśmy świadkami narastającej anarchii i bezprawia”

Do sytuacji odniósł się Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia działania obecnej większości parlamentarnej.

– Jesteśmy świadkami narastającej anarchii i bezprawia. Działania, które podejmuje rząd w sprawie TK, nie mają żadnej podstawy prawnej – napisał wicemarszałek Sejmu.

Według Bosaka spór wokół Trybunału został doprowadzony do punktu, w którym zamiast odbudowy jego autorytetu następuje dalsze pogłębianie kryzysu.

– Autorytet TK został zniszczony, a próba jego siłowego i niekonstytucyjnego przejęcia tylko pogarsza sytuację. Wykorzystanie do tego służb mundurowych ma charakter godzący w demokratyczny charakter naszego państwa – ocenił.

Bosak zwrócił również uwagę na stosunek władz do Komisji Weneckiej. Jego zdaniem rząd wybiórczo posługuje się opiniami tego organu, gdy są one dla niego politycznie wygodne.

– Rząd zignorował opinie Komisji Weneckiej ws. publikowania wyroków TK, co pokazuje, że dla samego rządu Komisja Wenecka nie jest żadnym autorytetem – stwierdził.

Jednocześnie sam Bosak zaznaczył, że jego zdaniem Komisja Wenecka nie powinna decydować o polskim ustroju.

Najostrzejsze słowa pozostawił na zakończenie.

– Ten cały bałagan będzie trzeba posprzątać, zgodnie z zasadami praworządności, a więc w drodze ustaw i poprawek do Konstytucji, ale najpierw trzeba odsunąć od władzy układ Donalda Tuska, który obecnie niszczy nasze państwo – napisał lider Konfederacji.

Wypowiedź Bosaka jest istotna również dlatego, że krytyka sposobu działania rządzących w sprawie TK nie płynie tym razem wyłącznie ze strony PiS i Pałacu Prezydenckiego. Konfederacja również wskazuje, że zmiany w Trybunale powinny następować poprzez rozwiązania ustawowe, a tam, gdzie jest to konieczne – poprzez zmianę Konstytucji, a nie poprzez tworzenie alternatywnych procedur.