– Ślubowanie wobec prezydenta RP nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry – powiedział Nawrocki.

Dodał, że jeśli w Sejmie doszło do aktu niezgodnego z polskim prawem i Konstytucją, odbyło się to całkowicie poza nim.

Prezydent bardzo ostro skomentował samą formułę zastosowaną przez Berka.

– Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem RP – stwierdził.

Następnie zakwestionował status Berka jako sędziego Trybunału.

– Jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów I roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta, a najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Nawrocki.

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego TK, ale prezydent nie odebrał od niego ślubowania. W środę Berek złożył je w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego, posługując się formułą, zgodnie z którą składa ślubowanie „wobec prezydenta”. Karola Nawrockiego na uroczystości nie było.

Sam Berek utrzymuje, że zastosowana przez niego forma była prawnie dopuszczalna. Prezydent przedstawia jednak dokładnie przeciwne stanowisko.

– Trybunał Konstytucyjny dalej będzie działał w takim składzie, jaki jest formalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta – zaznaczył Nawrocki.

Na razie prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił Berka do orzekania. Zapowiedział, że chce uzyskać jednoznaczne stanowisko prezydenta, czy uznaje on środową formę ślubowania za skuteczną.

Nawrocki odniósł się również do protestu przed siedzibą Trybunału, gdzie doszło do przepychanek demonstrantów z policją.

Prezydent ocenił, że obrona Trybunału przez protestujących jest „jak najbardziej zasadna”.

– Konstytucja RP i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.