Zamach na TK. Tusk mówi o… „przywracaniu praworządności”

Prezydent Karol Nawrocki dotychczas nie przyjął ślubowania od powołanego przez Sejm na sędziego TK byłego ministra Macieja Berka. Głowa państwa wskazała na wątpliwości formalne, wnosząc o zaprezentowanie dokumentów, które mogłyby te wątpliwości rozwiać. Zamiast jednak zaprezentować dokumenty, nazywany przez Donalda Tuska jego „prawą ręką” Maciej Berek postanowił dziś złożyć ślubowanie w Sejmie. Następnie doszło do szokujących scen w samym Trybunale Konstytucyjnym, gdzie Berek zjawił się razem z innymi sędziami, którzy dotychczas nie złożyli ślubowania wobec głowy państwa.

Premier publikuje nagranie

W specjalnym nagraniu do szokujących wydarzeń postanowi odnieść się szef rządu.

- „Trzy lata temu polscy wyborcy zdecydowali, aby odsunąć od władzy tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, prześladowali obywateli z naruszeniem norm prawnych, etycznych i moralnych”

- przekonuje przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

- „Wiedzieliśmy, że wygrana w 2023 roku sama z siebie nie załatwi tego narastającego problemu łamania praworządności. Od pierwszych dni próbowaliśmy przywrócić prawny ład i praworządność w Polsce. Krok po kroku będziemy to stanowczo dalej robić”

- dodaje.

Donald Tusk zapewnia, że „wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.

- „Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja”

- twierdzi.

Dalej zapowiada, że „w poczuciu głębokiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa” jego rząd będzie „przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami”.

- „Nikt nie jest zainteresowany, aby dochodziło do scen, do agresji między Polakami, ale nie ulega wątpliwości, że państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję. Nikt w Polsce, nawet prezydent, nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank, na ryzyko, szczególnie w tak trudnych czasach w jakich żyjemy”

- grzmi Donald Tusk.

Premier oświadczył też, że „wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym”.