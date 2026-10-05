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Twórcy optogenetyki z Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny

Rozpoczął się Tydzień Noblowski. Poznaliśmy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. To Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, autorzy odkryć dot. światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki.

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Fot. screenshot: X.com (@NobelPrize)
Fot. screenshot: X.com (@NobelPrize)

Peter Hegemann i Georg Nagel to niemieccy biofizycy, którzy odkryli channelrhodopsiny – światłoczułe białka z glonów. Specjalizujący się w bioinżynierii, psychiatrii oraz naukach behawioralnych Amerykanin, Karl Deisseroth wykorzystał ich odkrycie, umożliwiając poprzez połączenie światłoczułych białek z technikami inżynierii genetycznej precyzyjne aktywowanie i wyciszanie wybranych neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. W ten sposób powstała optogenetyka.

- „Optogenetyka daje możliwości mapowania mózgu w sposób, o jakim kiedyś mogliśmy tylko marzyć”

- podkreślił Per Svenningsson, przewodniczący Komitetu Nobla ds. Fizjologii lub Medycyny.

Z okazji 125-lecia Nagrody Nobla do rekordowych 12 mln koron szwedzkich podniesiono nagrodę pieniężną przyznawaną w każdej z sześciu dziedzin. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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