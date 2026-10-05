Twórcy optogenetyki z Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny

Peter Hegemann i Georg Nagel to niemieccy biofizycy, którzy odkryli channelrhodopsiny – światłoczułe białka z glonów. Specjalizujący się w bioinżynierii, psychiatrii oraz naukach behawioralnych Amerykanin, Karl Deisseroth wykorzystał ich odkrycie, umożliwiając poprzez połączenie światłoczułych białek z technikami inżynierii genetycznej precyzyjne aktywowanie i wyciszanie wybranych neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. W ten sposób powstała optogenetyka.

- „Optogenetyka daje możliwości mapowania mózgu w sposób, o jakim kiedyś mogliśmy tylko marzyć”

- podkreślił Per Svenningsson, przewodniczący Komitetu Nobla ds. Fizjologii lub Medycyny.

Z okazji 125-lecia Nagrody Nobla do rekordowych 12 mln koron szwedzkich podniesiono nagrodę pieniężną przyznawaną w każdej z sześciu dziedzin.