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Belgijski naukowiec z Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki

Znamy już laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Został nim belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halzen.

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Fot. screenshot: X.com (@NobelPrize)
Fot. screenshot: X.com (@NobelPrize)

Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła belgijskiego uczonego za „decydujący wkład w powstanie Obserwatorium Neutrin IceCube oraz odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego”.

IceCube to detektor neutrin zbudowany głęboko pod lodem na Antarktydzie. Obserwacje dokonywane za jego pomocą mają odpowiedzieć na kluczowe pytania astrofizyki. 

Fizyka jest drugą kategorią, w której przyznano już tegoroczną Nagrodę Nobla. Wczoraj poznaliśmy laureatów a w dziedzinie medycyny, którymi zostali twórcy optogenetyki: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Jutro natomiast ogłoszony zostanie laureat w dziedzinie chemii. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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