CBOS zwraca uwagę, że dla PiS jest to wyraźne odbicie po dwóch miesiącach spadków.

– To największy przyrost głosów odnotowany w tym miesiącu – podkreślili autorzy badania.

Równocześnie wzrosło także poparcie dla KO – o 2,5 pkt proc.

– Październik to trzeci miesiąc z rzędu, w którym notowania najważniejszej z rządzących partii poprawiły się – zaznaczył CBOS.

Dystans między KO a PiS nadal pozostaje jednak bardzo duży i wynosi 10,4 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,8 proc., tracąc 2 pkt proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 7,3 proc., o 0,5 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego. Partia Razem uzyskała 4,9 proc., Rozwój Plus – 3,8 proc., Nowa Lewica – 3 proc., PSL – 2,8 proc., Polska 2050 – 1,2 proc., a Unia Centrum – 0,4 proc.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy więc partnerów Koalicji Obywatelskiej. Gdyby takie wyniki przełożyły się na wybory, poza Sejmem znalazłyby się zarówno Nowa Lewica, PSL, jak i Polska 2050.

Udział w wyborach zadeklarowało 74 proc. ankietowanych. Jednocześnie aż 14 proc. deklarujących udział w głosowaniu nie wiedziało jeszcze, na kogo odda głos, a 2,5 proc. odmówiło ujawnienia swoich preferencji.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 5–8 października na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski metodami CATI i CAWI.