Alicja Lenczewska przez niemal pięćdziesiąt lat nie wyróżniała się niczym, co zapowiadałoby jej późniejszą duchową drogę. Była nauczycielką, mieszkała w Szczecinie, pracowała, podróżowała, utrzymywała przyjaźnie. Dopiero w dojrzałym wieku jej życie przeszło głęboką przemianę. Zaczęła prowadzić duchowe zapiski, opublikowane później jako Świadectwo i Słowo Pouczenia, które przyniosły jej rozpoznawalność daleko poza rodzinnym miastem.

Ale kim była wcześniej? Co ukształtowało jej osobowość, wrażliwość i sposób patrzenia na świat? I dlaczego tak długo pozostawała „mistyczką w poczekalni”?

Historia wydobyta z rodzinnych archiwów

Właśnie na te pytania odpowiada Iwona Kępisty w książce Ukryta Mistyczka. Życie i duchowa droga Alicji Lenczewskiej. Autorka sięgnęła do materiałów, które przez dziesięciolecia pozostawały w rękach rodziny: listów, dzienników, wspomnień, osobistych zapisków i pamiątek.

Szczególne znaczenie miała pomoc Doroty Lenczewskiej, bratowej Alicji, która udostępniła rodzinne archiwum. Znalazły się w nim między innymi listy Alicji do brata Sławomira, korespondencja ich matki Agnieszki oraz dzienniki i relacje pozwalające odtworzyć codzienność rodziny.

Dzięki tym dokumentom czytelnik poznaje nie tylko przyszłą mistyczkę, lecz także dziewczynkę dorastającą w cieniu wojny, młodą kobietę szukającą swojego miejsca i nauczycielkę, której życie przez lata toczyło się z dala od zainteresowania opinii publicznej.

To właśnie te pozornie zwyczajne szczegóły okazują się jednymi z najciekawszych odkryć biografii.

Autorka, która znała Alicję osobiście

Wyjątkowość książki polega również na tym, kto ją napisał. Iwona Kępisty nie poznawała Alicji Lenczewskiej wyłącznie poprzez dokumenty. Znała ją osobiście, a później zajmowała się redakcją jej duchowych zapisków.

Pracując nad biografią, połączyła własne doświadczenia z wieloletnim poszukiwaniem świadectw. Rozmawiała z ludźmi, którzy pamiętali Alicję z różnych etapów życia, i konfrontowała ich wspomnienia z zachowanymi dokumentami.

Powstał w ten sposób portret znacznie pełniejszy niż ten, który można zbudować na podstawie samych tekstów mistycznych. Lenczewska przestaje być jedynie autorką niezwykłych duchowych zapisów. Staje się konkretną osobą — z własną historią, relacjami, temperamentem i codziennymi troskami.

Mistyczka, na którą trzeba było poczekać

W biografii szczególnie porusza kontrast między dwiema częściami życia Alicji. Przez dziesięciolecia nic nie wskazywało na to, że jej nazwisko stanie się rozpoznawalne wśród osób zainteresowanych duchowością. Jej droga nie zaczęła się od spektakularnych wydarzeń, lecz od zwykłego życia, które dopiero z perspektywy czasu nabiera nowego znaczenia.

Iwona Kępisty pokazuje Alicję jako jeden z „kamyków w mozaice” większej historii. Nie próbuje jednak sprowadzić jej losów do opisu epoki. Najważniejszy pozostaje człowiek — jego dojrzewanie, wybory i przemiana.

Ta perspektywa pozwala spojrzeć na fenomen Lenczewskiej inaczej: nie tylko przez pryzmat tego, co zapisała w swoich dziennikach, lecz także przez pytanie, jaką drogę musiała przejść, zanim zaczęła je prowadzić.

Po filmie „Mistyczka” czas na nieznaną opowieść

Zainteresowanie Alicją Lenczewską wzmocnił film Mistyczka w reżyserii Jana Sobierajskiego, z Dorotą Chotecką-Pazurą w roli głównej. Kinowa opowieść przybliżyła widzom jej niezwykłą historię. Nowa książka pozwala zajrzeć znacznie głębiej — do wydarzeń, wspomnień i rodzinnych dokumentów, których nie sposób pomieścić w filmowym scenariuszu.

Sam reżyser podkreśla we wstępie do biografii, że jest ona „czymś więcej niż uzupełnieniem filmu”.

„Ukryta Mistyczka” to pierwsza tak rozległa próba odtworzenia życia Alicji Lenczewskiej od jego początków. Pierwszy tom biografii Iwony Kępisty odsłania przede wszystkim tę część jej historii, która dotąd pozostawała w cieniu późniejszych doświadczeń duchowych.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit. To propozycja nie tylko dla czytelników Świadectwa i Słowa Pouczenia, ale również dla wszystkich, których fascynuje pytanie, jak za pozornie zwyczajnym życiem może kryć się niezwykła historia.