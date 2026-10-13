Komisja Wenecka wydała swoją opinię na temat trwającego w Polsce sporu o przyjęcie przez prezydenta ślubowania od powołanych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co do których prawidłowości powołania prezydent ma wątpliwości. Wedle tej działającej przy Radzie Europy instytucji doradczej, polski prezydent powinien „niezwłocznie odbierać ślubowanie” od osób wybranych przez Sejm na sędziów TK, „nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej”. Ponadto Komisja zarekomendowała dopuszczenie ślubowania bez obecności prezydenta, jeżeli ten zwleka z jego przyjęciem.

Pałac Prezydencki odpowiada

Do stanowiska Komisji odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

- „Opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej, Komisja ma kompetencje wyłącznie o charakterze doradczym. Wydawane przez nią opinie nie są źródłem prawa w Polsce - są nimi konstytucja i ustawy, i to one wyznaczają zakres kompetencji oraz prerogatyw Prezydenta RP. Prezydent jest strażnikiem konstytucji, działa w oparciu o jej przepisy a także w ramach obowiązujących ustaw”

- przypomniał.

Podkreślił, że prezydent przyjmuje ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów na podstawie przepisów zawartych w Konstytucji i ustawach. Wyjaśnił, że w przypadku czterech sędziów skierowano wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w TK.

- „Natomiast w przypadku pana Macieja Berka ruch jest po stronie samego zainteresowanego, który powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające 10-letni okres praktyki zawodowej jako radca prawny. W tej sprawie nic się nie zmieniło. Opinia Komisji Weneckiej w żaden sposób nie unieważnia, nie zmienia ani nie wpływa na decyzje prezydenta, działanie parlamentu czy wyroki polskich sądów”

- wskazał.