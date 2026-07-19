Obywatel Ukrainy, Polak i Uzbek zatrzymani

Do zatrzymań doszło podczas działań prowadzonych przez kryminalnych z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów. Funkcjonariusze obserwowali bankomaty przy ulicy Powsińskiej, ponieważ wcześniej ustalili, że właśnie tam często wypłacano gotówkę pochodzącą z oszustw.

Trzynaście wypłat jednego dnia

Uwagę policjantów zwrócił 23-letni obywatel Ukrainy, który wykonywał kolejne wypłaty, nerwowo rozglądał się i chował pieniądze do saszetki. W jego telefonie znaleziono sześciocyfrowe kody, instrukcje dotyczące bankomatów oraz wiadomości wskazujące miejsca przekazywania gotówki.

„Tylko w dniu zatrzymania mężczyzna dokonał trzynastu wypłat po 800 zł każda, uzyskując w ten sposób łącznie 10 400 zł” – przekazała Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Przy podejrzanym zabezpieczono ponad 12 tys. zł.

Śledczy ustalili następnie, że pieniądze miały trafić do 25-letniego obywatela Polski czekającego w samochodzie przy ulicy Zaniemyskiej. Równolegle patrol zatrzymał obywatela Uzbekistanu, przy którym znaleziono ponad 15,5 tys. zł. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 27,5 tys. zł, telefony, karty SIM i dokumenty mogące mieć znaczenie dla sprawy.

Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w oszustwach polegających na wyłudzaniu kodów i nieuprawnionym wypłacaniu pieniędzy. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów, a policja ustala kolejnych pokrzywdzonych i nie wyklucza następnych zatrzymań.