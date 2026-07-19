„Wyp***dalaj, bo kopa dostaniesz” – krzyczy jeden z mężczyzn, wykonując gest sugerujący kopnięcie. Po chwili do sporu włącza się kobieta, która żąda przerwania nagrywania i próbuje zasłonić telefon, którym nagrywają deskololkarze.

Ostra reakcja w obronie miejsca pamięci

Pomnik stojący na Polu Mokotowskim upamiętnia 2118 lotników Polskich Sił Powietrznych poległych podczas II wojny światowej. Monument odsłonięto 27 sierpnia 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Jego lokalizacja ma szczególne znaczenie – właśnie na Polu Mokotowskim funkcjonowało pierwsze warszawskie lotnisko, przejęte w 1918 roku przez odrodzone państwo polskie.

Reakcja przechodniów była mocna, ale wynikała z faktu, że miejsce poświęcone poległym nie powinno służyć do wykonywania deskorolkowych ewolucji. W komentarzach pod nagraniem wielu internautów poparło samą obronę pomnika, jednocześnie krytykując groźby i próbę odebrania telefonu.

Wolna przestrzeń publiczna nie oznacza prawa do wykorzystywania pomników narodowych jak elementu skateparku. To jest dosłownie oburzające. Kto odpowiada za wychowanie tej młodzieży?