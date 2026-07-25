Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z przyjmowaniem i udzielaniem korzyści majątkowych, za które grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

W ostatnich miesiącach lubuscy policjanci zwalczający korupcję intensywnie pracowali nad sprawą związaną z nieprawidłowościami przy zdawaniu egzaminów na prawo jazdy, do których miało dochodzić w Zielonej Górze. Przestępczy proceder charakteryzował się tym, że zamiast osób, które chciały faktycznie uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, do egzaminu państwowego przystępowały inne, podstawione osoby. Wiedziały one dokładnie, w jaki dzień, o której godzinie i za jaką konkretną osobę fizyczną będą zdawać egzamin na prawo jazdy. Ponadto ustalono, że egzaminator ośrodka ruchu drogowego miał pomagać wybranym osobom podczas trwania egzaminu teoretycznego. W sumie, od marca 2026 roku policjanci ujawnili kilkanaście takich nieprawidłowych sytuacji. Skrupulatne i skuteczne działania operacyjne funkcjonariuszy, a w ich konsekwencji zebrany materiał dowodowy doprowadziły do podjęcia czynności procesowych, które miały miejsce 21 i 22 lipca na terenie powiatu zielonogórskiego i świebodzińskiego. W tych dniach policjanci Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali cztery osoby, które miały uczestniczyć w tym procederze. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych, w trakcie których zabezpieczono procesowo blisko 50 tysięcy złotych.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie usłyszały zarzuty przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych – z artykułu 228 paragraf 3 kodeksu karnego i 229 paragraf 3 kodeksu karnego. Te przestępstwa są zagrożone kara do 10 lat pozbawienia wolności. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednej osoby. Śledztwo w tej sprawie, która ma charakter rozwojowy, jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze.