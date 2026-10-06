Jak czytamy, prokuratura chce postawić politykowi dwa zarzuty dotyczące przywłaszczenia powierzonego mienia oraz udaremniania lub utrudniania zaspokojenia wierzyciela. Bartoszewski stanowczo zaprzecza, by dopuścił się przestępstwa.

Komisja zajmowała się we wtorek wnioskiem prokuratury z 16 czerwca. W obu głosowaniach za wyrażeniem zgody na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej opowiedziało się 14 z 15 członków komisji, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Milion funtów, 45 tys. euro i ponad 6,6 mln zł

Prokurator Andrzej Michalski przekonywał podczas posiedzenia komisji, że zgromadzone dowody wskazują na „wysokie prawdopodobieństwo” popełnienia dwóch przestępstw. Według śledczych pierwsze z nich miało dotyczyć przywłaszczenia środków powierzonych Bartoszewskiemu przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar.

Prokuratura wskazuje na milion funtów brytyjskich, 45 tys. euro oraz 6 683 705,86 zł. Pieniądze miały zostać wykorzystane do zakupu przez spółkę Max&Max trzech mieszkań w Warszawie. Po wypowiedzeniu umowy mieszkania miały zostać sprzedane, a środki – według śledczych – nie zostały zwrócone pokrzywdzonemu.

Drugi z planowanych zarzutów dotyczy działań, które – według prokuratury – miały utrudnić wykonanie ewentualnego orzeczenia sądu i zaspokojenie wierzyciela. Śledczy wskazują m.in. na sprzedaż mieszkań i zmiany dotyczące majątku polityka.

– Efektem stało się, iż pan poseł przestał dysponować jakimkolwiek większym majątkiem – mówił prok. Michalski podczas posiedzenia komisji.

Bartoszewski odrzuca te zarzuty i wskazuje, że równolegle trwa spór cywilny. Chciał, aby komisja poczekała na rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego i zapoznała się z nowymi dowodami, które – w jego ocenie – mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy.

– Absolutnie nie czuję się winny. Materiał dowodowy to potwierdza – powiedział wiceszef MSZ w rozmowie z „Faktem”. Polityk stwierdził też, że dostrzega w sprawie „tło polityczne”.

Bartoszewski poinformował również, że zdecydował się zrzec immunitetu, aby – jak tłumaczył – uprościć dalsze postępowanie.