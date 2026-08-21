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Polityka

Wałęsa vs Cenckiewicz. Historyk wygrał kolejny proces z byłym prezydentem!

Prof. Sławomir Cenckiewicz wygrał kolejny proces z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Historyk poinformował o prawomocnym wyroku w sprawie dotyczącej książki „Wałęsa. Człowiek z teczki”.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika, Radio ZET)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika, Radio ZET)

W wydanej w 2013 roku książce prof. Cenckiewicz ujawnił fakty dot. współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa.

- „Wygrałem po wielu latach - już prawomocnie - kolejny proces z Lechem Wałęsa. To był proces o wolność badań, związany z książką >>Wałęsa. Człowiek z teczki<<, tym więcej cieszy zwycięstwo!”

- poinformował historyk w mediach społecznościowych.

- „O skali dzisiejszej wiktorii wkrótce… bo uzasadnienie zdziwiło nawet mnie. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzą i wspierają! Wracam do pisania nowej książki! Miłość dla prawdy!”

- dodał.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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