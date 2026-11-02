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Polityka

Święczkowski żąda wycofania Policji z TK! Stanowcze pismo do komendanta głównego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski domaga się natychmiastowego opuszczenia terenu TK przez funkcjonariuszy Policji. W piśmie skierowanym do komendanta głównego gen. insp. Marka Boronia zarzuca służbom bezprawne ograniczanie dostępu do konstytucyjnego organu państwa. Żąda również ujawnienia osób odpowiedzialnych za policyjną operację oraz zabezpieczenia wszystkich nagrań dokumentujących przebieg wydarzeń.

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Bogdan Święczkowski, Prezes Trybunału Konstytucjnego
Bogdan Święczkowski, Prezes Trybunału Konstytucjnego · fot. Screenshot - YouTube

W poniedziałek 2 listopada Bogdan Święczkowski skierował do komendanta głównego Policji pismo oznaczone sygnaturą P.001.53.2026. Dokument dotyczy działań funkcjonariuszy podejmowanych od 30 października w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego i jej otoczeniu.

– Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję działania podjęte przez Policję wobec Trybunału Konstytucyjnego – napisał Święczkowski.

Prezes TK podkreślił, że obecność policjantów doprowadziła do uniemożliwienia wykonywania obowiązków jemu, wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu oraz innym sędziom.

– Podkreślam, że aktualnie funkcjonariusze przebywają na terenie Trybunału Konstytucyjnego nielegalnie, bowiem bez zgody administratora budynku – stwierdził.

Święczkowski przedstawił siedem żądań dotyczących wyjaśnienia policyjnej operacji. Oczekuje wskazania jej podstaw prawnych, ujawnienia osób wydających polecenia oraz szczegółowych informacji o udziale funkcjonariuszy w działaniach na terenie TK.

Domaga się także wyjaśnienia roli prokuratora Andrzeja Piasecznego i zabezpieczenia dokumentacji, w tym nagrań z monitoringu oraz kamer nasobnych policjantów.

– Żądam natychmiastowego opuszczenia przez Policję terenu Trybunału Konstytucyjnego – oświadczył.

Komendant główny Policji Marek Boroń wcześniej zapewniał, że działania funkcjonariuszy były zgodne z prawem i służyły zapewnieniu bezpieczeństwa. Święczkowski kwestionuje tę argumentację, wskazując, że ochrona porządku publicznego nie może prowadzić do uniemożliwiania konstytucyjnemu organowi wykonywania jego zadań.

Pismo skierowano również do wiadomości prezydenta Karola Nawrockiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacka Chlebnego.

Źródło: mp/Niezalezna.pl, X, Fronda.pl

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