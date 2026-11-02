O godz. 15:00 rozpocznie się jutro posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które prezydent Karol Nawrocki zwołał, aby porozmawiać o powstaniu w naszym kraju stałej bazy armii Stanów Zjednoczonych. Posiedzenie zwołano jeszcze przed próbą siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był pytany, czy głowa państwa poszerzy obrady o temat piątkowych wydarzeń.

– „Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co wydarzyło się w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich (w Polsce – red.). Drugim komponentem jest kwestia bezpieczeństwa. A to, co dzieje się w TK, dotyczy także bezpieczeństwa RP. Bo to, co się wydarzyło kilka dni temu, jasno pokazuje, że naruszone zostały podstawowe zasady funkcjonowania RP, dokonano gwałtu na Konstytucji, zrobił to premier i rządzący. I wpłynęło to na bezpieczeństwo i stabilność RP”

– podkreślił prezydencki minister.

Zaznaczył przy tym, że „to od pana premiera i rządzących zależy, czy po pierwsze przyjdą na posiedzenie RBN, bo przecież też takie sygnały się pojawiają, że oni nie będą siadać do jednego stołu z niektórymi parlamentarzystami, którzy mogą pojawić się na RBN”.

– „Ale te kwestie dotyczące bezpieczeństwa, ten drugi komponent, który był od samego początku zapowiedziany, kiedy zapraszaliśmy na posiedzenie RBN, na pewno będzie dotyczył tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni”

– powiedział.