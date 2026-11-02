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Polityka

Tusk przekroczył Rubikon? Premier zaostrza konflikt i stawia ultimatum prezydentowi

Premier Donald Tusk przekroczył linię, po przekroczeniu której nie może się już cofnąć? Takie wnioski można wyciągnąć z najnowszego wpisu szefa rządu, który zamiast szukać rozwiązania obecnej sytuacji, idzie na zwarcie i stawia ultimatum głowie państwa.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

Piątkowe wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym doprowadziły do skrajnie trudnej sytuacji wewnętrznej, w jakiej w ocenie wielu komentatorów państwo polskie nie znajdowało się od 1989 roku. Jaki sposób na rozwiązanie tej sytuacji widzi przewodniczący Koalicji Obywatelskiej? Jeden – przyjęcie narracji jego rządu. 

– „Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale”

– napisał Donald Tusk na X.com.

Dalej premier odwraca porządek rzeczy i o stosowanie przemocy oskarża… prezydenta. 

– „Póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować. Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi”

– stwierdził.

Opozycja domaga się ustąpienia rządu  

Prowokacyjny wpis szefa rządu wywołuje wiele reakcji. Liderzy opozycji wzywają Donalda Tuska do dymisji i zapowiadają postawienie go przed sądem w związku z zamachem na konstytucyjny organ RP, którego w ich ocenie się dopuścił. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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