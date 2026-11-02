Metropolita krakowski wystąpił wczoraj w programie „Między Ziemią a Niebem” na antenie TVP w likwidacji, gdzie odniósł się do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Duchowny nawiązał do czytanej 1 listopada perykopy ewangelicznej – ośmiu błogosławieństw, z których jedno Chrystus odnosi do tych, „którzy wprowadzają pokój”.

– „Tylko ci będą uznani za Synów Bożych, którzy wprowadzają pokój. Ktoś nie wprowadza pokoju, tylko podziały, wojny, konflikty, to – niezależnie od tego, na co się powołuje – nigdy nie będzie widziany jako Syn Boga, bo Pan Bóg nie mieści się w ludzkich podziałach, nie odnajduje się w nich w żaden sposób”

– mówił.

Kard. Ryś przywołał też myśl św. Jana Pawła II, zgodnie z którą pojednanie nie może być mniej głębokie niż podział.

– „Jak nie zejdziemy w Polsce do samego dna tego wszystkiego, co nas tak dramatycznie podzieliło, to wszystkie próby takiego powierzchownego rozwiązywania konfliktów nic nie dadzą, będą rodzajem jakiegoś krótkotrwałego, taktycznego rozejmu, który nie przyniesie tego, o co chodzi. Pojednanie musi być równie, przynajmniej równie, głębokie, jak podział”

– podkreślił.

Duchowny zachęcił do modlitwy za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi