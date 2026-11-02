O decyzji Szczerskiego poinformował w poniedziałek 2 listopada rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

– Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ. Minister Sikorski przychylił się do tej prośby – przekazał rzecznik MSZ na X.

Dodał, że dyplomata zakończy pracę w Nowym Jorku jeszcze w listopadzie.

Krzysztof Szczerski pełni funkcję stałego przedstawiciela Polski przy ONZ od 2021 roku. Wcześniej był jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Andrzeja Dudy, kierując jego gabinetem oraz zajmując się polityką międzynarodową.

Trzecie odejście w ciągu kilku dni

Decyzja Szczerskiego następuje po rezygnacjach ambasadora RP w Chinach Jakuba Kumocha oraz ambasadora w Rumunii Pawła Solocha. Obaj dyplomaci wskazali na wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego jako przyczynę swoich decyzji.

Radosław Sikorski oświadczył w poniedziałek, że Karol Nawrocki miał osobiście nakłaniać dyplomatów do rezygnacji.

– Okazało się, że robił to osobiście prezydent – stwierdził minister, korygując swoją wcześniejszą wypowiedź, w której odpowiedzialnością obarczał pracowników Kancelarii Prezydenta.

Szef MSZ nie przedstawił publicznie dowodów potwierdzających te zarzuty, zapewniając jedynie, że resort dysponuje odpowiednimi informacjami.

Odejście Szczerskiego oznacza konieczność zapewnienia ciągłości reprezentacji Polski przy ONZ. Pozostaje pytanie, czy seria rezygnacji zakończy się na trzech dyplomatach, czy też spór polityczny przyniesie kolejne zmiany w służbie zagranicznej.