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Polityka

Braun ostrzega przed zagrożeniem dla Nawrockiego i przypomina Tuskowi konflikt z Lechem Kaczyńskim

Grzegorz Braun wyraził poważne obawy o bezpieczeństwo prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie z telewizją wPolsce24 europoseł Konfederacji Korony Polskiej nawiązał do dawnego konfliktu Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim. Jego wypowiedź padła w kontekście kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który polityk określa mianem zamachu na porządek konstytucyjny.

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Grzegorz Braun
Grzegorz Braun · fot. Screenshot - YouTube (wPolsce24)

W poniedziałek 2 listopada Grzegorz Braun odniósł się do wydarzeń z ostatnich dni, wskazując na zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie eskalacja konfliktu między rządem a prezydentem.

– Chciałem wyrazić mój niepokój o zdrowie i życie prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział na antenie wPolsce24.

Następnie przypomniał polityczną rywalizację Donalda Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

– Donald Tusk już kiedyś walczył z jednym prezydentem. I ten prezydent nie żyje – stwierdził Braun.

Braun ostrzega przed eskalacją konfliktu

Europoseł przekonywał, że wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego świadczą o niebezpiecznym przekraczaniu granic przez władzę wykonawczą.

– Z całą pewnością działania władzy wyczerpują znamiona zamachu stanu – ocenił.

Braun zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza podsycać atmosfery spekulacjami. Jego wypowiedź dotycząca bezpieczeństwa prezydenta miała jednak wyraźnie alarmistyczny charakter.

W sobotę 31 października Braun wraz z posłem Włodzimierzem Skalikiem uczestniczył w konsultacjach zwołanych przez prezydenta Nawrockiego. Rozmowy dotyczyły sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i możliwości rozwiązania narastającego kryzysu.

Źródło: mp/wPolsce24, Fronda.pl

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