W poniedziałek 2 listopada Grzegorz Braun odniósł się do wydarzeń z ostatnich dni, wskazując na zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie eskalacja konfliktu między rządem a prezydentem.

– Chciałem wyrazić mój niepokój o zdrowie i życie prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział na antenie wPolsce24.

Następnie przypomniał polityczną rywalizację Donalda Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

– Donald Tusk już kiedyś walczył z jednym prezydentem. I ten prezydent nie żyje – stwierdził Braun.

Braun ostrzega przed eskalacją konfliktu

Europoseł przekonywał, że wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego świadczą o niebezpiecznym przekraczaniu granic przez władzę wykonawczą.

– Z całą pewnością działania władzy wyczerpują znamiona zamachu stanu – ocenił.

Braun zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza podsycać atmosfery spekulacjami. Jego wypowiedź dotycząca bezpieczeństwa prezydenta miała jednak wyraźnie alarmistyczny charakter.

W sobotę 31 października Braun wraz z posłem Włodzimierzem Skalikiem uczestniczył w konsultacjach zwołanych przez prezydenta Nawrockiego. Rozmowy dotyczyły sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i możliwości rozwiązania narastającego kryzysu.