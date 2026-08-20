Sąd zdecydował. Youtuber „Stuu” pozostanie w areszcie

Stuart K.-B. jest jednym z bohaterów afery znanej jako „Pandora Gate”, która wybuchła w październiku 2023 roku. Od tego czasu przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, oczekując na ekstradycję do Polski. Tydzień temu został przewieziony do kraju i osadzony w jednym z warszawskich aresztów.

Prokuratura przedstawiła mu zarzuty dot. czynności o charakterze seksualnym z udziałem nieletnich poniżej 15. roku życia oraz rozpijania nieletnich, do których się nie przyznał. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Dziś sąd podjął decyzję ws. zastosowania tymczasowego aresztu wobec mężczyzny.

- „Sąd stwierdził, że jedynie obawa matactwa, czyli utrudnienia postępowania, w niniejszej sprawie stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy”

- poinformował sędzia Michał Kusiak.