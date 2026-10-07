Lider Rozwoju Plus wystąpił w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, gdzie mówił o założeniach gospodarczych swojego środowiska. Przy tej okazji były premier uderzył w swoje dawne ugrupowanie.

- „(…) nasi dawni koledzy przeszli na pozycję »Polski liberalnej« i tak naprawdę bronią rozwiązań, które dzisiaj służą gościom takim jak ten złodziej Kacprzyk (Dawid K. - red.) , czy chociażby złodziej Kral (Przemysław, szef upadłej giełdy kryptowalut - red.)”

- przekonywał.

- „Ponieważ to dla nich ma być obniżona składka, podczas gdy my proponujemy, po pierwsze przez cztery lata dla zaczynających swoją działalność gospodarczą obniżony ZUS do 1/3, a w dalszej perspektywie w naszych propozycjach jest progresywny ZUS”

- dodał.

Dalej Mateusz Morawiecki stwierdził, że jego dawni koledzy z PiS „ścigają się z Konfederacją na hasła konfederackie”.

- „To jest ogromny błąd”

- powiedział.