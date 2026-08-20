Informując o skierowaniu projektu „lex szarlatan” do sądu konstytucyjnego, prezydent zapowiedział przygotowanie własnego projektu w tej sprawie.

- „Ogłaszam dzisiaj moją własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom. Przygotowałem projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który jest realnym, skutecznym i przede wszystkim bezpiecznym dla demokracji rozwiązaniem problemu szarlatanów”

- powiedział Karol Nawrocki.

Mówiąc o przedstawionym mu projekcie zwrócił uwagę, iż zakłada on, że do jednej grupy zostaliby zakwalifikowani zarówno „realnie zagrażający zdrowiu szaleńcy”, jak i tysiące polskich firm oraz osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.

- „Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do Kancelarii Prezydenta”

- wyjaśnił.

Podkreślił, że „kluczowym problemem” rządowego projektu „jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony”.

- „Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się iluzoryczna – przedsiębiorca może zbankrutować, zanim doczeka się sądu. (...) Procedura nie gwarantuje też udziału niezależnych ekspertów medycznych, a decyzję o rzekomej dezinformacji podejmuje jednoosobowo urzędnik. Może to godzić w wolność działalności gospodarczej zapisaną w Konstytucji, łamiąc przy tym zasadę proporcjonalności”

- podkreślił, uzasadniając skierowanie projektu do TK.