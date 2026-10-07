– Wy, studenci – młodzi, utalentowani i ambitni – jesteście przyszłością Filipin oraz ważną częścią przyszłości relacji polsko-filipińskich – mówił Nawrocki do słuchaczy jednej z najstarszych katolickich uczelni w Azji.

Wiara i wolność jako fundament relacji

Prezydent zwrócił uwagę, że mimo tysięcy kilometrów dzielących Polskę i Filipiny w obu społeczeństwach znaczącą rolę odgrywa religia. Podkreślił szczególnie wpływ katolicyzmu na przywiązanie do rodziny, solidarności, odpowiedzialności i troski o innych.

Drugim wspólnym doświadczeniem ma być walka o zachowanie własnej państwowości i narodowej tożsamości.

– Oba nasze narody wiedzą, co oznacza mierzyć się z obcą dominacją, zachowując jednocześnie tożsamość narodową i prawo do decydowania o własnej przyszłości – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent mówił również o współczesnym wymiarze relacji. Przypomniał, że Polska należy dziś do dwudziestu największych gospodarek świata, a Filipiny są jednym z dynamicznie rozwijających się państw Azji Południowo-Wschodniej i ważnym punktem dostępu do rynku ASEAN.

„Odwiedzajcie Polskę. Budujcie przyjaźnie”

Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do studentów, zachęcając ich do budowania więzi pomiędzy oboma państwami.

– Jesteście na doskonałej pozycji, by stać się naturalnymi ambasadorami relacji polsko-filipińskich. Odwiedzajcie Polskę. Budujcie przyjaźnie. Wzmacniajcie więzi między naszymi społeczeństwami. My, jako liderzy, możemy otwierać drzwi, ale trwałe relacje budują ludzie – podkreślił.

Wystąpienie na katolickiej uczelni wpisuje się w szerszy program pierwszej oficjalnej wizyty urzędującego prezydenta Polski na Filipinach. Dzień wcześniej Nawrocki mówił po spotkaniu z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr., że Polska chce podnieść stosunki z Filipinami do poziomu partnerstwa strategicznego. Wskazywał również na wspólne chrześcijańskie dziedzictwo oraz szczególne znaczenie św. Jana Pawła II i kultu Bożego Miłosierdzia dla relacji między oboma społeczeństwami.