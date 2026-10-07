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Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem apostolskim w Irlandii

Leon XIV mianował abp. Jana Romea Pawłowskiego, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Grecji, nuncjuszem apostolskim w Irlandii.

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Abp Jan Romeo Pawłowski podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II 1 października 2027 r.
Abp Jan Romeo Pawłowski podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II 1 października 2027 r. · fot. © ks. Łukasz Bankowski, @VaticanMedia

Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 r. w Gnieźnie. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz przygotowywał się do służby dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej.

Od 1991 r. pracuje w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Najpierw pracował w Kongu, RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Następnie pracował w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

W 2009 r. Benedykt XVI mianował go nuncjuszem apostolskim w Republice Konga i Gabonie oraz arcybiskupem. W 2015 r. abp Pawłowski został szefem nowo utworzonej Trzeciej Sekcji Sekretariatu Stanu i delegatem ds. nuncjatur apostolskich. W 2020 r. otrzymał tytuł Sekretarza ds. Reprezentacji Papieskich. W 2022 r. zakończył kierowanie Trzecią Sekcją, a 1 grudnia tego samego roku papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Grecji.

Źródło: mp/mp/Vatican News, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

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