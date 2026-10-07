Siedem osób rannych po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce

Wśród poszkodowanych są przede wszystkim uczniowie, ale także nauczycielka. Na miejscu pracują policjanci i służby ratunkowe.

– Według wstępnych informacji siedem osób zostało rannych. Dwie z nich mają poważniejsze obrażenia – przekazała Polsat News podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, której podlega ostrołęcka policja.

Policja potwierdziła również zatrzymanie 19-letniego ucznia szkoły, podejrzewanego o dokonanie ataku. Na razie służby nie informują oficjalnie o motywach jego działania.

Trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz stanu zdrowia poszkodowanych. Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji liczba rannych i szczegóły dotyczące ich obrażeń mogą się jeszcze zmienić.