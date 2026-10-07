Respondentom zadano pytanie: „Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?”.

KO uzyskała 30,6 proc. wskazań, tracąc 0,9 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. PiS poparło 18 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc., a Konfederację – 14,1 proc., czyli o 1,2 pkt proc. więcej niż wcześniej.

Dalej znalazły się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9 proc., Lewica – 7,4 proc. oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 5,7 proc.

Koalicja 13 grudnia nie przetrwałaby w obecnym składzie

Największym problemem dla obecnego obozu rządzącego są wyniki jego mniejszych partnerów. PSL uzyskało 4,4 proc., natomiast Polska 2050 zaledwie 0,5 proc. Oba ugrupowania znalazłyby się więc poza Sejmem. Pod progiem pozostaje również Razem z wynikiem 3,9 proc.

Według symulacji Wirtualnej Polski KO otrzymałaby 190 mandatów, a Lewica 30. Łącznie dawałoby to 220 miejsc – o 11 mniej niż potrzeba do samodzielnej większości.

Cztery ugrupowania zaliczane w tej symulacji do prawej strony sceny politycznej – PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus – miałyby razem 240 mandatów. Oznaczałoby to liczbową większość w Sejmie.

Sama arytmetyka nie oznacza jednak automatycznie powstania takiego rządu. Porozumienie musieliby zawrzeć politycy ugrupowań, które obecnie ostro ze sobą konkurują – Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun i Mateusz Morawiecki.

Jeszcze w badaniu z 18–20 września KO i Lewica miały według tej samej metody dokładnie 231 mandatów, czyli minimalną większość. Najnowszy sondaż pokazuje więc wyraźne pogorszenie sejmowej arytmetyki dla obecnej koalicji.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2–4 października metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. WP zastrzega, że przeliczenie poparcia na mandaty ma charakter przybliżony, a rzeczywisty wynik zależałby od rozkładu głosów w 41 okręgach wyborczych.