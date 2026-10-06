Piekara ostro o Sikorskim: „niespodziewanie wzbogacony lokaj”

Sikorski zamieścił na X swoje zdjęcie z młodości, wykonane podczas pobytu w Afganistanie, opatrując je komentarzem: „Też lubię konno”. Wpis nawiązywał do dyskusji wokół korzystania z koni przez prezydenta i jego rodzinę. Sam fakt obecności koni w ośrodku nie jest jednak nowością – jak wskazywał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zwierzęta znajdowały się tam od lat 90.

„Przypadek niespodziewanie wzbogaconego lokaja”

Do aktywności Sikorskiego odniósł się Jacek Piekara. Pisarz nie szczędził wicepremierowi wyjątkowo ostrych słów.

– Radosław Sikorski kreuje się na świetnie wykształconego angielskiego lorda, ale ani jego wykształcenie ani pochodzenie nie są szczególne (ledwie zaliczył 3 lata studiów). Ot, widzę tu przypadek niespodziewanie wzbogaconego lokaja, który nadrabia miną i małpuje jaśnie państwa... – napisał Piekara na X.

To kolejna odsłona politycznego sporu wokół prezydenta i szefa MSZ. W ostatnich dniach Sikorski komentował również kwestie związane z polityką zagraniczną Pałacu Prezydenckiego i obsadą placówek dyplomatycznych, co doprowadziło do kolejnej wymiany zdań między MSZ a otoczeniem Karola Nawrockiego.