Prezes PiS odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do tragicznej serii w polskich szkołach. Dziś pod Wyszkowem 15-latek ranił trzy osoby, zabijając jedną z nich. Wczoraj w Ostrołęce natomiast 19-latek ranił osiem osób.

- „Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara… To ewidentnie nie jest przypadek”

- podkreśla Jarosław Kaczyński.

Polityk zwraca uwagę, że na Litwie tego typu zdarzenia były inspirowane przez Rosję.

- „Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji, bo podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie, a inspiracja płynęła z Moskwy”

- przypomniał.

- „Tajemnicą poliszynela jest to, iż istnieją rosyjskie portale namawiające młodych ludzi do tego rodzaju działań”

- dodał.

Niezależnie od tego, zadania do spełnienia mają tutaj rządzący.

- „Czy rząd Tuska nad tym panuje? Mam poważne wątpliwości.”

- pyta prezes PiS.

Tusk uderza w prezydenta

Odniósł się przy tym do dzisiejszego wystąpienia Donalda Tuska, który zabierając głos po zwołanej w związku z atakiem w szkole naradzie, zaczął atakować prezydenta, wiążąc sprawę z zawetowaniem przez niego ustawy o usuwaniu treści z Internetu.

- „To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk i obecna koalicja próbują wykorzystywać tragedię i śmierć człowieka do zbijania kapitału politycznego. Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników szkół powinno stanowić priorytet. Niestety to kolejny obszar, w którym państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary”

- podkreślił Jarosław Kaczyński.