Do wstrząsającej tragedii doszło dziś w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem, gdzie 15-letni absolwent zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została zaatakowana w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. 15-latek miał na sobie kask z kamerą.

To kolejne takie zdarzenie w polskiej szkole. Wczoraj 19-latek zaatakował nożem kilka osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się detonować. Równolegle do zdarzenia w Ostrołęce, w innym mieście na Mazowszu policja zatrzymała 17-latka, który planował „zrobienie komuś krzywdy” w szkole. Odnaleziono przy nim dwa noże. Wcześniej miał szukać w Internecie informacji na temat przeprowadzenia zamachu. 28 września z kolei policja zatrzymała w woj. kujawsko-pomorskim 13-latka, który również wyszukiwał informacji na temat przeprowadzenia zamachu. W jego plecaku znaleziono trzydziestocentymetrowy nóż, a w mieszkaniu tasak, którym wcześniej miał uśmiercić kilka kotów.

Internetowy challenge?

Okazuje się, że ta czarna seria może być skutkiem internetowego challenge'u.

- „Mamy takie informacje, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi. Są już na miejscu, działają”

- poinformowała podinsp. Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.