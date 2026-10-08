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Berkowicz obraził Dobrosz-Oracz. Mentzen: Przegiął

Lider Konfederacji skomentował wypowiedź Konrada Berkowicza, który obraził Justynę Dobrosz-Oracz z TVP w likwidacji. Napisał jednak coś jeszcze.

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Sławomir Mentzen / Konrad Berkowicz
Sławomir Mentzen / Konrad Berkowicz · fot. Tomasz Molina, CC BY-SA 4.0 / Edyta Szalacha – konradberkowicz.pl, CC BY-SA 4.0 || Wikimedia Commons

Chodzi o słowa, jakie padły z ust Berkowicza gdy Dobrosz-Oracz zapytała go o kwestię służby wojskowej. Odpowiedział jej:

„Teraz nie mam czasu odpowiadać, bo głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami”.

Na tym jednak nie koniec – we wpisie na x.com stwierdził, że przekroczył „nieprzekraczalną granicę” i dodał:

„Przepraszam wszystkie kurtyzany”.

Sławomir Mentzen nie był zadowolony z takiego zachowania swojego posła i przyznał, że choć Dobrosz-Oracz to „obrzydliwa propagandystka” i myśli o niej jak najgorzej, to jednak Berkowicz „przegiął”, a podobne słowa „nigdy nie powinny paść”. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że:

„Jutro mamy debatę budżetową, będziemy mówić o zbliżającej się katastrofie. To jest znacznie ważniejsze od tego, jak kto kogo obraził”.

 

 

Źródło: x.com

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