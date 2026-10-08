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„Budżet doprowadzony do skrajnej ruiny”. Czarnek: Nie ma pieniędzy na stałą bazę USA

„Pieniędzy na pewno nie mamy, dlatego, że budżet został doprowadzony do skrajnej ruiny” – powiedział prof. Przemysław Czarnek odnosząc się do polskich możliwości w kwestii budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce.

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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek · fot. Flickr.com/PiS

W trakcie rozmowy na antenie Radia Republika były minister i kandydat PiS na premiera zaznaczył:

„[…] finanse publiczne zbliżają się do 55% PKB, jeśli chodzi o zadłużenie i do tego progu ostrożnościowego, w związku z tym z całą pewnością pieniędzy w budżecie nie ma, nie ma na służbę zdrowia, więc nie ma i na bazy, nie ma też na inne jednostki wojskowe”.

Dalej dodał, że:

„Pewnie nie ma pieniędzy również, albo nawet na pewno nie ma pieniędzy na bazę stałą amerykańską”.

Podkreślił, że zapewne nie przez przypadek pojawiła się w tym kontekście informacja rządu Litwy na temat zaoferowania miejsca dla stałej bazy i pełnego jej finansowania.

Źródło: 300polityka.pl

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