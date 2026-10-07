W czwartek 24 września na teren Ośrodka Formacji Kultury Chrześcijańskiej i Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu wtargnął 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zaczął atakować przebywające tam osoby kilkudziesięciocentymetrowym nożem. Do szpitala przewieziono pięć osób: trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia 67-letniego ks. Stanisława Zbojnowicza.

Napastnik został decyzją sądu tymczasowo aresztowany, ale środek ten jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Dotychczas prokuratura nie mogła go przesłuchać z uwagi na stan jego zdrowia psychicznego. Ostatecznie, jak poinformowało RMF FM, dziś doszło do przesłuchania.

- „Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, przemyska prokuratura w środę przesłuchała Ihora M. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała”

- podaje portal rozgłośni.

- „Ukrainiec przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień”

- dodają autorzy.