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Policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole

Dzięki przytomnej reakcji uczniów, nauczyciela oraz błyskawicznej akcji policjantów z Sierpca powstrzymano 17-latka, który zapowiadał, że „zrobi coś złego w szkole”. Policjanci zatrzymali nastolatka i zabezpieczyli należące do niego noże, a w jego telefonie natrafiono na historię wyszukiwania informacji dotyczących planowanego ataku.

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Sierpeccy policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole
Sierpeccy policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole · fot. via policja.pl

Do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się nauczyciel z miejscowej szkoły, który przekazał policjantom niepokojące informacje otrzymane od uczniów. Z  jego relacji wynikało, że uczeń tej szkoły wśród rówieśników przekazywał, że planuje w środę 7 października „zrobić coś złego w szkole”.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu zareagowali natychmiast. Już po kilku godzinach, z samego rana w środę, 7 października 2026 r., weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go.

Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku.

Zatrzymany przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP w Sierpcu, a policjanci kontynuują czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków.

Źródło: mp/policja.pl

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