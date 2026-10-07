Do przerażających scen na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło przed południem. 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. Rannych zostało dziewięć osób. Dwie z nich odniosły poważne obrażenia.
- „Atakujący 19-letni Jakub Z. został zatrzymany około pół godziny po całym zdarzeniu. Został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Jest to miejsce odległe od szkoły, około 400-500 metrów”
- przekazała Polsat News Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Mężczyzna dokonał samookaleczenia, w związku z czym musiał trafić pod opiekę medyków.
Tajemniczy pakunek
Media donoszą, że w szkole zabezpieczono plecak 19-latka, w którym miał znajdować się tajemniczy pakunek, mogący być amatorskim ładunkiem wybuchowym.
Sztab kryzysowy
W reakcji na atak nożownika Mazowiecki Urząd Wojewódzki zwołał sztab kryzysowy. Po jego zakończeniu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wystąpił na konferencji prasowej, w czasie które potwierdził, że napastnik to 19-letni mieszkaniec Ostrołęki i uczeń szkoły, w której doszło do ataku.
- „Natomiast mogą mieszkańcy Ostrołęki, przede wszystkim dzieci, nauczyciele, wszystkie osoby, ale też rodzice, czuć się bezpiecznie”
- zapewnił.
Zaznaczył, że 19-latek jest Polakiem. Był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków.
- „O ile dobrze pamiętam, (postępowanie w tej sprawie - red.) zostało umorzone ze względu na nieznaczną ilość narkotyków”
- zdradził.
Wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz zaznaczyła, że uczeń był pod opieką specjalistów, w tym służb społecznych i psychologa.
Co z rannymi?
Wojewoda przekazał też informacje na temat rannych.
- „Z naszych informacji na teraz życiu żadnej z tych osób nic nie zagraża, ale jeszcze czekamy na ostateczne potwierdzenie co do dwóch osób”
- powiedział.
- „Było to pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne, i tak jak wspomniałem, dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia”
- dodał.
Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski poinformował, że sprawca przebywa obecnie w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy policji.
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