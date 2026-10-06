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Polska

Prezydent zdecydował ws. najważniejszego żołnierza w kraju!

Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent zdecydował o powołaniu gen. Wiesława Kukuły na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

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Fot. Marek Borawski/KPRP za: Prezydent.pl
Fot. Marek Borawski/KPRP za: Prezydent.pl

O decyzji głowy państwa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki postanowił z dniem 10. października 2026 r. mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”

- czytamy w komunikacie.

Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

- „Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej”

- napisał minister Grodecki.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to najważniejsze stanowisko w polskiej armii. Odpowiada on za dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP i utrzymanie ich w gotowości bojowej, a w przypadku wojny zostaje mianowany na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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