Prezydent zdecydował ws. najważniejszego żołnierza w kraju!

O decyzji głowy państwa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki postanowił z dniem 10. października 2026 r. mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”

- czytamy w komunikacie.

Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- „Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej”

- napisał minister Grodecki.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to najważniejsze stanowisko w polskiej armii. Odpowiada on za dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP i utrzymanie ich w gotowości bojowej, a w przypadku wojny zostaje mianowany na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.