Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe, którzy starają się odtworzyć ostatnie godziny przed tragedią i wyjaśnić bezpośrednie przyczyny śmierci żołnierza.

Ppłk. Dariusz Rozkosz przekazał, że wstępne ustalenia wskazują, iż w zdarzeniu najprawdopodobniej nie brały udziału osoby trzecie. Śledczy badają możliwość nieszczęśliwego wypadku praz targnięcia się na własne życie. Z uwagi na dobro rodziny zmarłego żołnierza i trwające czynności, służby nie ujawniają tożsamości zmarłego ani dokładnej lokalizacji jednostki, na terenie której doszło do tragedii.