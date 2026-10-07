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Martwy wartownik w jednostce wojskowej. Do tragedii doszło na Warmii i Mazurach

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej poinformował, że w jednej z jednostek wojskowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego odkryto dziś rano ciało pełniącego służbę wartowniczą żołnierza.

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Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne · fot. screenshot: YouTube (Heshq)

Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe, którzy starają się odtworzyć ostatnie godziny przed tragedią i wyjaśnić bezpośrednie przyczyny śmierci żołnierza.

Ppłk. Dariusz Rozkosz przekazał, że wstępne ustalenia wskazują, iż w zdarzeniu najprawdopodobniej nie brały udziału osoby trzecie. Śledczy badają możliwość nieszczęśliwego wypadku praz targnięcia się na własne życie. Z uwagi na dobro rodziny zmarłego żołnierza i trwające czynności, służby nie ujawniają tożsamości zmarłego ani dokładnej lokalizacji jednostki, na terenie której doszło do tragedii.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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