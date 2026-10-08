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Polska poderwała myśliwce. Wojsko wydało komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polskie samoloty operują w powietrzy, zapewniając bezpieczeństwo polskiej przestrzeni.

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Fot. Konflikty.pl za: Wikipedia
Fot. Konflikty.pl za: Wikipedia

- „W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej”

- czytamy w komunikacie.

- „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.”

- dodano.

Zaznaczono, że „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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