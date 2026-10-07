Oszustwo na milion euro. Zatrzymano czterech mężczyzn

Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia dotyczącego oszustwa przy organizowaniu transportów. Firmy zlecały przewóz zakupionych towarów do odbiorców na terenie Europy. Towary były jednak przejmowane, a następnie zamiast do klientów trafiały do magazynów w okolicach Kalisza. Kontakt z organizatorami transportów urywał się.

Policjanci zajmujący się przestępczością ekonomiczną natychmiast przystąpili do działania. W krótkim czasie wykonali szereg czynności, niezbędnych ustaleń i zweryfikowali informacje operacyjne. W sprawie nawiązali również współpracę z policjantami z Kalisza. Efektem tych działań były zatrzymania czterech mężczyzn, do których doszło już następnego dnia po złożeniu zawiadomienia.

Wśród zatrzymanych znalazł się 41-latek, który udostępnił swoje dane osobowe innej osobie. Dane te zostały wykorzystane do zatrudnienia w firmie świadczącej usługi transportowe, a następnie do organizowania transportów dla przedsiębiorstw z terenu Europy.

Kolejni zatrzymani to dwaj pracownicy magazynu w okolicach Kalisza - 34-latek i 45-latek. Z ustaleń policjantów wynika, że właśnie do tego magazynu trafiały towary przewożone w ramach zamówionych transportów. Policjanci zatrzymali również 51-letniego właściciela magazynów.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono im zarzuty.

51-letni właściciel magazynów oraz 41-latek, który udostępnił swoje dane, usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem.

Z kolei 34-latek i 45-latek usłyszeli zarzuty oszustwa dokonanego w warunkach czynu ciągłego, dotyczącego mienia znacznej wartości. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.