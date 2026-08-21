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Polityka

„Ordynarne wyłudzenie”. Potężna afera wokół nowej minister

Wokół powołanej niedawno pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski prof. Barbary Mróz-Gorgoń wybuchła potężna afera. Chodzi o raport „Polaków Portret Własny”, na który rządzący przeznaczyli prawie 200 tys. zł, a który mógł zostać stworzony przez sztuczną inteligencję.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

Barbara Mróz-Gorgoń kierowała pracami nad dokumentem „Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska”, opublikowanym przez Fundację Marka Polska Think Tank, na który Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło blisko 200 tys. zł. Na raport uwagę zwrócił Sebastian Meitz z Instytutu Sobieskiego, który wskazał na znajdujące się w nim błędy i nieścisłości. Wedle raportu, 95 proc. młodych Polaków płynnie mówi po angielsku, a Katowice znajdują się w „północnym centrum” Polski. Pojawiły się też wątpliwe przypisy i bibliografia oraz błędy stylistyczne i ortograficzne. Stąd podejrzenia, że dokument został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Sama minister Mróz-Gorgoń potwierdziła wczoraj na antenie Polsat News, że w czasie prac nad raportem korzystano z narzędzi AI.

- „Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią”

- przekonywała.

Stwierdziła też, że opublikowany raport miał charakter jedynie roboczy.

- „To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy, nic więcej. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej, to prawda”

- mówiła.

Wedle jej zapewnień, opublikowany dokument nie był przy tym elementem umowy z resortem sportu. 

Reaguje poseł Jabłoński

O podjętych w tej sprawie działaniach poinformował poseł Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus.

- „Składam zawiadomienie do prokuratury wskazując na bardzo uzasadnione podejrzenie popełnienia przez troje ministrów rządu D. Tuska: Barbarę Mróz-Gorgoń, Jakuba Rutnickiego, Piotra Borysa przestępstw z art. 286 § 1, art. 297 § 1 oraz art. 231 § 1 i 2 kodeksu karnego.”

- napisał na X.com.

Jak zauważył parlamentarzysta, „wiele wskazuje na to, że słynny >>raport>>, a tak naprawdę AI slop zdemaskowany przez Sebastiana Meitza, to po prostu ordynarne wyłudzenie środków z dotacji publicznych – a jego autorzy (z panią Mróz-Gorgoń na czele) od początku działali w zamiarze doprowadzenia Skarbu Państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

- „Czy panowie Rutnicki i Borys działali wspólnie i w porozumieniu z dzisiejszą koleżanką z rządu – czy >>tylko<< zaniedbali swoje obowiązki i wypłacili prawie 200 tys. za to badziewie? Czy to był także sposób na to aby wypromować panią Mróz-Gorgoń i wstawić ją do rządu?”

- pyta poseł Jabłoński.

- „To wszystko i kilka innych spraw powinien ustalić prokurator w śledztwie”

- dodaje.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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